Саранск, 10 марта, 2017, 21:49 — ИА Регнум. В Мордовии 25-летняя девушка скончалась после визита к стоматологу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Кабинет стоматолога

По данным следствия, 8 марта текущего года девушка поступила в реанимацию Теньгушевской районной больницы. Однако реанимационные мероприятия положительного результата не дали, и девушка погибла. Отмечается, что смерть наступила от анафилактического шока.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.