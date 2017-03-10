Нью-Йорк, США, 10 марта, 2017, 21:45 — ИА Регнум. Решение судмедэксперта Нью-Йорка не публиковать информацию о причинах смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина полностью соответствует нормам дипломатического иммунитета, заявили в российском постпредстве.

Rustelegraph.ru Виталий Чуркин

«Расцениваем заявление юридического департамента города Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета», — приводит RT текст сообщения российской дипломатической миссии.

Напомним, ранее офис судмедэксперта Нью-Йорка сделал заявление о том, что не будет публиковать информацию о причинах смерти российского дипломата Виталия Чуркина. Данное решение было принято для «соблюдения международного права и протокола».

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия. 24 февраля 2017 года российский дипломат был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

По информации СМИ, Виталий Чуркин почувствовал себя плохо в офисе дипломатического представительства России на Манхэттене в 9:30. Прибывшие по вызову медики пытались реанимировать дипломата, но Чуркин скончался по дороге в нью-йоркский Пресвитерианский госпиталь.

Виталий Чуркин с 2006 года работал в Нью-Йорке в качестве постоянного представителя России при ООН. Он служил в МИД России более 40 лет.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о награждении Виталия Чуркина орденом Мужества (посмертно).