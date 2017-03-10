Прага, 10 марта, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан в шутку назвал себя агентом президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом он заявил сегодня, 10 марта, на пресс-конференции, отвечая на вопрос об отношениях с Российской Федерацией.

Kremlin.ru Милош Земан

В ходе пресс-конференции журналисты снова начали упрекать Земана за его якобы слишком хорошее отношение к Российской Федерации. Тогда президент Чехии решил не разочаровывать журналистов и прямо сказал, что конечно же он агент Путина.

«Я — агент России, а именно — Владимира Владимировича Путина», — сказал Земан. Он также добавил, что одновременно с этим он является агентом главы Китая и президента США.

«Должен дополнить, что я также агент китайского президента, а сейчас, как кажется, и нового американского президента», — добавил Земан.

В конце своей шутки Земан добавил, что, конечно же, является агентом только одной страны — Чехии.

Продолжая общаться с журналистами, Земан на русском языке заявил, что необходимо снять антироссийские санкции и начать выстраивать с Москвой конструктивные двусторонние отношения.

«Хочу, чтобы завершились санкции. Хочу, чтобы развивались взаимовыгодные связи», — по-русски сказал президент Чехии.

Стоит отметить, что Земан всегда высказывался за конструктивный и доброжелательный подход к отношениям с Россией. За это он часто подвергался критике и нападкам со стороны лидеров других стран Европейского союза, и даже со стороны правительства Чехии.

Ранее президент Земан заявил, что собирается баллотироваться на второй срок.