Казань, 10 марта, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов направил письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой оценить возможность применения схемы урегулирования задолженности, использовавшейся при банкротстве «Нота-Банка» и «Пробизнесбанка». Механизм предполагает назначение Банком России банка-распределителя, который принимает обязательства по выплатам клиентам средств в обмен на активы кредитной организации, лишившейся лицензии. Об этом заявил в ходе пресс-конференции антикризисного штаба, посвященной проблемам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», министр экономики республики Артем Здунов, сообщает «Бизнес Online».

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Идею о таком решении проблемной ситуации выдвинула инициативная группа пострадавших вкладчиков. По их мнению, это единственно возможный способ выхода из ситуации в правовом поле, который позволит и физическим, и юридическим лицам вернуть деньги.

Однако Здунов отметил, прежде чем схема начнет работать, должен появиться банк, который возьмет на себя обязательства перед вкладчиками. «Действительно, был такой прецедент, когда и АСВ (Агентство по страхованию вкладов), и Центральный банк приняли эту схему. Но большое, принципиальное значение тут имеет конкурсная масса, которая образуется при ликвидации банка», — добавил он.

Министр экономики информировал, что физических лиц, размер вкладов которых превышает сумму страхового возмещения в размере 1,4 млн рублей, насчитывается около 4,5 тыс. человек. Конкретное число пострадавших юридических лиц он не назвал, однако сказал, ссылаясь на данные ЦБ, что было открыто более 32 тыс. расчетных счетов, на которых «зависло» около 38 млрд рублей.

В свою очередь министр юстиции Татарии Лариса Глухова сообщила, что за юридической помощью уже обратилось 705 вкладчиков, 13 из которых составили исковые заявления в отношении «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «ТФБ Финанс». Она пояснила, что иски о признании клиентов «ТФБ Финанс» вкладчиками банков будут рассматриваться каждый отдельно. «Нет типовой ситуации, нужно в каждом конкретном случае доказать факт введения в заблуждение клиентов», — добавила Глухова.

О зависших налоговых платежах юридических лиц рассказал глава регионального УФНС Марат Сафиуллин. В настоящее время в комиссии при налоговых органах подано 907 заявлений о зачете платежей, из них рассмотрено 172 и лишь по 26 заявлениям принято положительное решение, по 146 дан отказ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор-банка». В ЦБ размер «дыры» в капитале «Татфондбанка» оценили в 96,7 млрд рублей. Причем о сложном финансовом состоянии организации Банку России было известно с мая прошлого года. По расчетам ЦБ и АСВ, на проведение санации «Татфондбанка» потребовалось бы 220−230 млрд заемных средств.

Вместе с тем Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя правления кредитной организации, депутата Госсовета Татарии Роберта Мусина по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ущерб от действий, вменяемых Мусину, оценивается более чем в 3 млрд рублей."Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации расположены в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.