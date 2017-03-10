Мехико, 10 марта, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Мексики Куаутемок Карденас и адвокат Уильям Хадман подали иск об аннулировании договора, по которому страна уступила более половины своей территории Соединенным Штатам Америки.

Джон Камерон. Сражение при Чурубуско 20 августа 1847 года

Отметим, что Куаутемок — имя, даваемое в Мексике в честь последнего правителя государства ацтеков Куаутемока из династии Акамапичтли. Куаутемок Карденас является известным мексиканским политиком, основателем Партии демократической революции (PRD). С 2005 вокруг PRD группируется блок левых сил в Мексике.

Как сообщает Prensa Latina, в иске указано, что «имеются достаточные доказательства о признании недействительным договора Гуадалупе-Идальго от 1848 года». Уильям Хадман уверен, что на мексиканское правительство было оказано давление. А страна находилась в ситуации военной оккупации.

Напомним, что мирный договор между Мексикой и США , подписанный 2 февраля 1948 года в мексиканском городе Гуадалупе-Идальго по итогам американо-мексиканской войны 1846−1848 годов, предусматривал так называемую «Уступку Мексики» (Mexican Cession), по которой Мексика отдала 1,36 миллионов кв. километров своей территории Соединённым Штатам в обмен на 15 миллионов долларов США. Соединенные Штаты также взяли на себя 3,25 миллиона долларов долга правительства Мексики гражданам США.

Куаутемок Карденас и адвокат Уильям Хадман полагают, что с помощью этого судебного процесса можно найти благоприятное решение для Мексики. И вернуть ей территории, которые сейчас относятся к Калифорнии, Нью-Мексико, Аризоне, Неваде, Юте и части Колорадо, Вайоминг, Канзас и Оклахома. Если не удастся вернуть эти аннексированные территории, то правительству США будет предложено выплатить компенсацию за использование в течение 168 лет этих земель, комментирует Prensa Latina.

Истцы намерены передать дело на рассмотрение Международного суда. Но это станет возможным, если его поддержит президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Напомним, что после прихода к власти Дональда Трампа отношения между Мексикой и США существенно ухудшились. Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал бороться с нелегальными мигрантами, в особенности из Мексики. Тогда же он озвучил свои планы по возведению между двумя странами стены, которая служила бы препятствием для проникновения мигрантов в США. Что вызвало активную критику как в самой Мексике, так и в ряде других стран.

25 января с.г. президент США подписал указ об охране государственной границы, по которой должно начаться строительство стены на границе с Мексикой. Однако вопрос о сроках и цене строительства до сих пор остается открытым, писало ранее ИА REGNUM .