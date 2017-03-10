Нью-Йорк, США, 10 марта, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Судмедэксперт Нью-Йорка не будет публиковать информацию о причинах смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, сообщается в официальном заявлении офиса главного судмедэксперта.

Виталий Чуркин

Сообщается, что такое решение было принято для соблюдения норм международного права и протокола.

Юридический департамент Нью-Йорка официально поручил офису главного судмедэксперта не публиковать информацию о причине и характере смерти Виталия Чуркина.

В заявлении подчеркивается, что «дипломатический иммунитет Виталия Чуркина продолжается и после его смерти».

Напомним, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля. 24 февраля 2017 года российский дипломат был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Виталий Чуркин с 2006 года исполнял обязанности постоянного представителя России при ООН. На дипломатической службе он состоял более 40 лет.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о награждении постпреда России при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества (посмертно).