Москва, 10 марта, 2017, 21:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Он сообщил, что в оперативном совещании Совета безопасности России приняли участие: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Кроме того, на совещании присутствовали: спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, министр обороны Сергей Шойгу.

Известно, что перед оперативным заседанием Совбеза РФ, Путин встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Пескова, на оперативном заседании Совбеза России рассматривались различные актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

«В международном плане состоялся обмен мнениями по тематике сирийского урегулирования, в том числе с учётом сегодняшних переговоров с турецкой стороной», — подчеркнул Песков.