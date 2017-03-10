Минск, 10 марта, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Инфляция в Белоруссии в феврале 2017 года составила 0,5%, а с начала года — 1,4%. Такие данные обнародовал 10 марта Национальный статистический комитет Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Согласно данным Белстата, цены на продовольственные товары в феврале выросли на 0,5%, с начала года — на 1,7%. Непродовольственные товары в феврале подешевели на 0,2%, а с начала года подорожали на 0,8%.

Цены и тарифы на платные услуги за февраль выросли на 1,5%, с начала года — на 1,8%.

Базовая инфляция (исключающая изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера) в феврале составила 0,2%, с начала гада — 0,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальному прогнозу на 2017 год, утверждённому Александром Лукашенко, инфляция в стране по итогам года не должна превысить 9%.

В 2016 году инфляция в Белоруссии составила 11,8%.