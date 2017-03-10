Бриджтаун, 10 марта, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Власти Китая выделили пять миллионов долларов на приобретение обучающего оборудования для школ Барбадоса.

Meg Stewart Школьники Барбадоса

Министр образования, науки, технологий и инноваций Барбадоса Рональд Джонс выразил благодарность послу Китая на Барбадосе Ван Кэ. Рональд Джонс отметил, что у Барбадоса — «длительные, теплые и очень яркие отношения с Китаем, его правительствами и его людьми», сообщает Caribbean News Now.

На выделенные Китаем пожертвования приобретено 3 тысячи настольных компьютеров, 2 тысячи ноутбуков, 9 тысяч планшетов и другое оборудование для школ. В том числе, 2,5 тыс. стульев и столов.

Получателями помощи стали все государственные и частные школы Барбадоса, охваченными Законом об образовании и зарегистрированные как «добросовестные». Получателями обучающего оборудования станут также Совет по профессионально-техническому образованию и обучению, Барбадосский общественный колледж, Политехнический институт Сэмюэля Джекмана Прескода, Отдел информационных ресурсов и Совет по аккредитации Барбадоса.

Отметим, что китайская диаспора составляет в Барбадосе 0,6% населения. Дипломатические отношения между Барбадосом и Китаем были установлены в 1977 году. КНР участвовало в реализации ряда строительных и гуманитарных проектов в Брабадосе, начиная с момента установления дипотношений. В 2009 года страны заключили соглашение о военном сотрудничестве.