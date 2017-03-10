Москва, 10 марта, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации установило плату за проезд по участку федеральной трассы М3 «Украина» до 1 мая 2109 года. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 10 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Konst86 Вид на трассу М3 «Украина» с эстакады Первомайское-Крёкшино

В постановлении, подписанном председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, сказано: «Установить, что использование автомобильной дороги общего пользования федерального значения М3 «Украина» Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года».

Уточняется, что платный режим будет действовать на участке от 124-го до 194-го километра. Те из водителей, кто не желает платить за проезд, смогут воспользоваться трассами А130 и Р132, а также дорогами общего пользования регионального значения.

Напомним, работы по обновлению трассы М3 «Украина» ведутся с 2014 года. В сентябре 2016 года движение на участке трассы М3 «Украина» было открыто, а 1 марта 2017 года на нём начали тестировать систему взимания платы.