Тульский «Арсенал» одержал долгожданную победу
Тула, 10 марта, 2017, 20:52 — ИА Регнум. 10 марта на стадионе «Арсенал» был разыгран матч 19-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Урал». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды из Тулы.
На 19-й минуте матча аргентинский форвард Федерико Расич открыл счет в матче ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0.
В середине второго тайма аргентинец оформил дубль после ассиста Никиты Бурмистрова — 2:0.
Статистика матча («Арсенал"/"Урал»)
Удары 13/8
Удары в створ 4/3
Фолы 16/16
Владение 42%/58%
На данный момент тульский «Арсенал» остался на 15-й строчку, но набрал 15-е очко. «Урал» остался на 12-й позиции с 17-ю очками.
Составы на матч:
«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Сунзу, Иванов, Бурмистров, Думбия, Горбатенко, Алесандров, Расич.
«Урал»: Заболотный, Балажиц, Данцев, Новиков, Кулаков, Бикфалви, Лунгу, Димитров, Фидлер, Емельянов, Ильин.
Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.
Предупреждения: Думбия — 3, Расич — 50, Фидлер — 52, Балажиц — 61, Бурмистров — 76/
Удаления: Балажиц — 65.
Голы: Расич (пен) 19 — 1:0, Расич 62 — 2:0.