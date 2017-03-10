Тула, 10 марта, 2017, 20:52 — ИА Регнум. 10 марта на стадионе «Арсенал» был разыгран матч 19-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Урал». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды из Тулы.

Arsenaltula.ru Игроки «Арсенала»

На 19-й минуте матча аргентинский форвард Федерико Расич открыл счет в матче ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0.

В середине второго тайма аргентинец оформил дубль после ассиста Никиты Бурмистрова — 2:0.

Статистика матча («Арсенал"/"Урал»)

Удары 13/8

Удары в створ 4/3

Фолы 16/16

Владение 42%/58%

На данный момент тульский «Арсенал» остался на 15-й строчку, но набрал 15-е очко. «Урал» остался на 12-й позиции с 17-ю очками.

Составы на матч:

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Сунзу, Иванов, Бурмистров, Думбия, Горбатенко, Алесандров, Расич.

«Урал»: Заболотный, Балажиц, Данцев, Новиков, Кулаков, Бикфалви, Лунгу, Димитров, Фидлер, Емельянов, Ильин.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Думбия — 3, Расич — 50, Фидлер — 52, Балажиц — 61, Бурмистров — 76/

Удаления: Балажиц — 65.

Голы: Расич (пен) 19 — 1:0, Расич 62 — 2:0.