Мадрид, 10 марта, 2017, 21:04 — ИА Регнум. В Испании зафиксирован случай губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭКРС), заболевания, которое широко известно как коровье бешенство, 10 марта сообщает Reuters.

Корова

Случай был обнаружен в северо-западном автономном сообществе Кастилия-Леон на ферме крупного рогатого скота недалеко от города Саламанка.

Согласно заявлению министерства сельского хозяйства Испании, заболевание зафиксировано в фермерском хозяйстве «Horcajo Medianero».

В заявлении министерства также указывается, что о случае было сообщено в расположенную в Париже Всемирную зооветеринарную организацию.

Напомним, в 1990-х годах случаи коровьего бешенства были широко распространены в Великобритании и некоторых европейских странах. В 2016 году случай ГЭКРС обнаружили во Франции впервые с 2011 года.

ГЭКРС — заболевание, поражающее ткани мозга у домашнего скота. Оно представляет опасность для человека, поскольку может передаться при употреблении мяса больного животного.