Москва, 10 марта, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации вспомнил о том, как он отдыхал в Турции в тот период, когда ещё не был главой государства. Об этом он рассказал сегодня, 10 марта, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Горячий песок

Журналисты спросили Путина о безопасности отдыха в Турции.

Российский президент напомнил, что туристический поток из России в Турцию — это существенный фактор в турецкой экономике.

«Но и для нас, для россиян, это очень важная составляющая нашей жизни за последние годы стала. Сотни тысяч, миллионы граждан России отдыхали в Турции и находили обстановку там очень благоприятной и очень дружественной. Это мы все знаем», — сказал российский президент.

Путин вспомнил, что сам отдыхал в Турции, когда ещё не был президентом России. «Я сам в Турции отдыхал неоднократно, когда ещё не работал здесь, в Москве. И у меня от этого отдыха самые хорошие и добрые чувства остались и хорошие воспоминания», — сказал Путин.

Российский лидер считает, что сейчас туристический поток из России в Турцию восстанавливается. Что касается безопасности отдыха в Турции, то турецкие власти делают для этого все возможное, отметил Путин.