В Нигерии сотни тысяч мирных жителей не могут получить гуманитарную помощь
Абуджа, 10 марта, 2017, 21:04 — ИА Регнум. На северо-востоке Нигерии находятся сотни тысяч мирных жителей, которые не могут получить гуманитарную помощь из-за деятельности боевиков, 10 марта сообщает Reuters.
«В данный момент мы не можем доставить гуманитарную помощь до сотен тысяч жителей», — заявил генеральный директор организации «Врачи без границ» (MSF) Бруно Йохум.
Жители, обратившиеся в медицинские центры, сообщают о насилии в отношении жителей штата Борно со стороны боевиков.
«Мы видим, что гражданское население на протяжении более двух лет находится в ловушке между боевиками «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вооруженными силами Нигерии, которые ведут борьбу с террористами», — заявил Йохум.
Напомним, согласно данным MSF, в районе города Майдугури, столицы штата Борно, расположены около 800 тыс. беженцев.
За последние семь лет боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили около 15 тыс. человек, 2 млн человек стали беженцами.