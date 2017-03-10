Абуджа, 10 марта, 2017, 21:04 — ИА Регнум. На северо-востоке Нигерии находятся сотни тысяч мирных жителей, которые не могут получить гуманитарную помощь из-за деятельности боевиков, 10 марта сообщает Reuters.

Heinrich-Böll-Stiftung Нигерия

«В данный момент мы не можем доставить гуманитарную помощь до сотен тысяч жителей», — заявил генеральный директор организации «Врачи без границ» (MSF) Бруно Йохум.

Жители, обратившиеся в медицинские центры, сообщают о насилии в отношении жителей штата Борно со стороны боевиков.

«Мы видим, что гражданское население на протяжении более двух лет находится в ловушке между боевиками «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вооруженными силами Нигерии, которые ведут борьбу с террористами», — заявил Йохум.

Напомним, согласно данным MSF, в районе города Майдугури, столицы штата Борно, расположены около 800 тыс. беженцев.

За последние семь лет боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили около 15 тыс. человек, 2 млн человек стали беженцами.