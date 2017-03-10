Гватемала, 10 марта, 2017, 20:18 — ИА Регнум. Трагедия в Гватемале, где в результате пожара в центре реабилитации жертв семейного насилия, по данным Associated Press, погибли более тридцати несовершеннолетних девочек, приобрела еще более чудовищный характер.

Гватемала

Как сообщает Guardian Guyana, подростки-жертвы семейного насилия принуждались в Центре реабилитации к вступлению в половые связи в том числе с сотрудниками этого Центра. Причем они неоднократно жаловались на сексуальные домогательства, перенаселенность, но их обращения игнорировались.

Девушки, находившиеся центре реабилитации, были намерены 8 марта присоединиться к акциям протеста против дискриминации женщин в надежде, что так их услышат средства массовой информации. Однако большинство из них стали жертвой внезапно начавшегося пожара. Местные власти пытаются переложить вину за случившееся на подростков. Но оставшиеся в живых не подтверждают официальную версию причины пожара, комментирует Caribbean News Now.

Отметим, что возраст подростков, находившихся в Центре реабилитации, от 13 до 17 лет.

Случившееся вызвало волну негодования в гватемальском обществе. Население требует справедливого расследования. В стране объявлен трехдневный национальный траур.

По статистике каждый день в Гватемале убивают не менее двух женщин. Только начиная с 2000 года, ведется статистика, которая разделяет убийства на мужские и женские. И уже сейчас можно сказать, что ситуацию в Гватемале нельзя назвать иначе как «геноцид женщин». Клаудия Самайоа, специалист в области уголовной социологии, связывает такого рода насилие с отголосками гражданской войны. Тогда насилие и издевательства над женщинами считались военными как своего рода средства для усмирения оппозиции. Причем большинство убийств сопровождается невероятной жестокостью, сообщается на сайте Big Picture.