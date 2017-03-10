Ставрополь, 10 марта, 2017, 20:22 — ИА Регнум. В федеральном правительстве будет проработана возможность продления программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Она рассчитана до 2018 года, однако теперь может быть продлена. Об этом заявил 10 марта в Ессентуках премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Нижние минеральные ванны

Региональные власти просят включить в эту программу ряд объектов курортного региона Кавказских Минеральных Вод, восстановление которых требует неподъемных для края финансовых затрат.

Глава российского правительства в рамках рабочей поездки на Ставрополье посетил ряд курортных объектов, одни из которых современны и привлекают туристов, а другие находятся в запустении и требуют реконструкции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Так, Медведев побывал в санатории «Источник», построенном в 2016 году за счет инвесторов из Азербайджана. Санаторий, рассчитанный на 400 мест, соответствует высокому мировому уровню и привлекает туристов. Азербайджанские инвесторы намерены продолжить программу по строительству санаториев на Кавминводах.

Кроме того, премьер посетил «Нижние ванны» в курортном парке, которые требуют восстановления. Объект был построен более ста лет назад и к 1990 годам практически разрушился. Сейчас он перешел в частные руки. Инвестор разработал план восстановления здравницы стоимостью свыше 1 млрд рублей, предполагающий создание к 2020 году на базе этого здания современного бальнеолечебного центра.

Порядка 300 млн рублей требуется на возрождение инженерной инфраструктуры Ванн, которая полностью деградировала за последние 30 лет. Этому могло бы способствовать включение объекта в госпрограмму по развитию внутреннего и въездного туризма в случае ее продления.

В российском правительстве проработают вопрос включения в эту программу и других объектов Кавминвод.

Развитие медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод премьер-министр назвал ключевым проектом в сфере бальнеологического туризма России. Об этом он заявил 10 марта на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

«Это уникальный курортный регион. Здесь есть определённая инфраструктура, но она не в лучшем состоянии. Точнее, она разная: есть хорошие санатории, есть совсем уже старенькие. Нужно подтянуть эту инфраструктуру как с точки зрения сервиса, так и с точки зрения лечения», — высказал мнение глава правительства.

Он назвал этот проект источником развития отрасли медицинского туризма, которого сегодня в стране практически нет.

Это особенно актуально в свете высокодоходности медицинского туризма в мире. В качестве успешных примеров он назвал лечебные курорты Израиля или Чешской Республики, привели слова премьер-министра на сайте правительства РФ.

Медведев также отметил, что в регионе Кавминвод находится 3,5 тыс. памятников истории и культуры и уникальных природных комплексов.

«Надо обязательно вовлечь их в туристический обиход, чтобы их можно было посещать и получать необходимую информацию об этом», — добавил премьер.

Как сообщается на сайте Ростуризма, федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)» нацелена на повышение конкурентоспособности отечественного туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Программа решает задачи создания условий для развития туристской инфраструктуры, привлечения инвестиций в отрасль.

Также документ направлен на повышение эффективности продвижения национального туристского продукта на внутреннем и международном рынках, совершенствование системы подготовки кадров.