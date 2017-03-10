Москва, 10 марта, 2017, 20:04 — ИА Регнум. Бывшая российская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала недовольство со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в связи с её присутствием в составе Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее заявление Исинбаева сделал сегодня, 10 марта, в интервью телеканалу RT.

Marco Paköeningrat Елена Исимбаева

Напомним, 9 марта Исинбаева была вновь избрана на пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В WADA это очень не понравилось: Исинбаева крайне негативно высказывалась о Всемирном антидопинговом агентстве.

На это Исинбаева напомнила, что именно с подачи WADA всем российским легкоатлетам и ей лично было запрещено выступать на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). При этом сама Исинбаева и подавляющее большинство российских легкоатлетов никогда не принимали допинг, и это зафиксировано. Спортивная карьера Исинбаевой завершилась по вине WADA.

«Нужно понимать, что в тот момент я говорила, как спортсменка. Нашим легкоатлетам запретили принимать участие в Олимпиаде в Рио, и нас переполняли эмоции. Возможно, мои высказывания были слишком резкими. Я считаю, нужно смотреть не на мои спонтанные заявления, а на мою принципиальную позицию по этому вопросу: я всегда выступала против использования допинга, и я буду делать всё возможное, чтобы бороться с этим злом», — сказал Исинбаева.