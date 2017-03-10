Осло, 10 марта, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Норвегия обязана поддерживать хорошие отношения с Россией насколько это возможно, при этом королевству не стоит забывать, что Кремль пытается оказывать влияние на другие страны. Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в интервью изданию The High North News.

Швея

Премьер напомнила, что у Норвегии с Россией хорошие отношения, основанные на общей истории и общей войне. Сегодня в сферах, незатронутых санкциями, есть примеры успешных совместных проектов. Стоит и дальше развивать научно-исследовательское партнерство и поощрять контакты между людьми. При этом, обратила внимание Эрна Сульберг, такое сотрудничество становится сложнее из-за ужесточения российского законодательства. «В гражданском секторе стало сложнее просто потому, что не разрешают получать деньги или тесно сотрудничать», — пояснила премьер, добавив, что взаимодействие прекращать нельзя.

Отвечая на вопрос о распространении «российской пропаганды», Эрна Сульберг заявила, что Россия в настоящее время придерживается очень националистической риторики. «Они используют новые и разные средства влияния на страны, — продолжила премьер, — например через социальные сети или сторителлинг». По мнению премьера, Норвегия вряд ли серьезно подвержена этому, но Осло видит, как это происходит в отношении других стран. Когда Россия проявляет обеспокоенность чем-то, ее мотивы могут быть непредсказуемы, предупредила Эрна Сульберг.