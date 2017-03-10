Рига, 10 марта, 2017, 19:58 — ИА Регнум. В состав канадских вооруженных сил, которые разместятся на территории Латвии, войдут и так называемые «киберсолдаты», сообщает LETA. Официально, в их обязанности будет входить «защита военных компьютерных сетей и информации от вторжений со стороны России».

U.S. Air Force ВС Канады

Канада обучает 450 солдат, которые входят в боевую группу, «противостоять очерняющим кампаниям Кремля с целью создания напряжения между канадскими и латвийскими солдатами, путем распространения информации о поведении канадских военных и деятельности НАТО в Центральной Европе».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в декабре 2016 года министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что вооруженного нападения на Латвию не будет, но есть большие сомнения по поводу способности государства устоять перед гибридными угрозами. Министр подчеркнул, что опасения по поводу способностей государства устоять перед гибридной угрозой будут развеяны, потому что будет реализована разработанная на межведомственном уровне стратегия.

Напомним, в Латвии будет размещена боевая группа канадских военнослужащих с внушительным арсеналом военной техники. Канада возьмет на себя руководство латвийской группой (батальоном) и станет одной из четырех стран, руководящих расширенным военным присутствием НАТО в Восточной Европе.

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