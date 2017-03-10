Рига, 10 марта, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце прогнозирует, что в ближайшем будущем в Латвии будет восстановлена обязательная военная служба, сообщает LETA.

Diena.lv ВС Латвии

Мурниеце заявила, что в Латвии следовало бы восстановить обязательную военную службу, но до этого надо довести до конца начатую в оборонной сфере работу. «Сначала необходимо упорядочить оборонную систему и после этого можно подумать о восстановлении обязательной военной службы. Сейчас, например, мы думаем над введением военного обучения в школах и вузах, идет работа по укреплению Земессардзе, осуществляются другие меры в оборонной сфере», — заявила Мурниеце.

Напомним, решение отказаться от обязательного призыва Латвия приняла в 2006 году, сделав ставку на создание небольшой контрактной армии при поддержке местного ополчения — Земессардзе. Однако в последнее время в общественных дискуссиях вновь был поднят вопрос восстановления обязательного призыва по примеру соседних Литвы и Эстонии.

Так, весной 2016 года Инара Мурниеце заявила, что латвийскому обществу необходимо обсудить введение обязательной военной службы в целях укрепления самообороны государства. Однако Минобороны Латвии противится идее, ссылаясь на то, что данный шаг потребует значительных человеческих ресурсов и финансовых средств, а также длительного подготовительного периода, чтобы система дала результат.

«Восстановление обязательной военной службы в текущей ситуации отлично послужит целям России, а именно — будут значительно ослаблены и даже уничтожены профессиональная армия и Земессардзе, потому что и та, и другая лишатся финансирования и будут вынуждены приостановить начатое развитие. Подводя итог вышесказанному, уместен вопрос, кто заинтересован уничтожить функционирующую систему обороны государства, которая после стольких лет сокращения финансирования вновь восстанавливается и становится реальной силой, и заменить ее солдатами обязательного призыва или «пушечным мясом», — говорится в заявлении Минобороны.

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