Приштина, Сербия, 10 марта, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Косово изъяли более 2 млн фальшивых евро, 10 марта сообщает Associated Press. Утром 10 марта полиция Косово остановила автомобиль у границы с Албанией. В машине находились двое иностранцев.

Евро

Сотрудники полиции обнаружили поддельные банкноты достоинством в 50, 100, 200 и 500 евро. Общая сумма изъятой партии фальшивых денег составила чуть более 2 млн 100 тыс. евро (2 млн 200 тыс. долларов).

В результате обыска также были обнаружены материалы, необходимые для изготовления фальшивых денег, два камерунских паспорта и вид на жительство во Франции.

Напомним, автономный Сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года.

Косово не признают двое из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также пять из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.