Москва, 10 марта, 2017, 19:38 — ИА Регнум. О 5-процентном повышении в феврале продаж автомобилей марки «АвтоВАЗ» сообщает 10 марта аналитическое агентство «Автостат». В феврале 2017 года компании «АвтоВАЗ» удалось реализовать на отечественном рынке 20 003 автомобиля. За два первых месяца нынешнего года было продало 36 337 автомобилей Lada. В результате доля компании на рынке увеличилась с 17,9% до 19,7% за год.

Lada.ru Производственная площадка АВТОВАЗа

Самой популярной моделью брэнда в прошедшем месяце осталась Lada Granta, которая была продана в количестве 5260 экземпляров. При этом показатель продаж сократился на 17% — меньше, чем в 2016 году.

Второе место по продажам марки заняла Lada Vesta. 5101 автомобилей Lada Vesta было продано за февраль, что свидетельствует о росте продаж в 1,7 раза.

Хэтчбэк Lada Xray стал популярнее в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув количества продаж в 2120 машин.

Внедорожник Lada 4×4 пережил спад на 24,2%. Его купили в количестве 2024 автомобилей.

Универсал Lada Largus и седан Lada Kalina также снизились по показателю реализации на 18,6% (до 1935 штук) и на 22,8% (до 1366 экземпляров) соответственно.

Совокупные продажи отечественного бренда растут уже восьмой месяц подряд.