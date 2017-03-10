Магнитогорск, Челябинская область, 10 марта, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Челябинские общественники обнаружили в Магнитогорске нарушения в заменах лифтов при проведении капремонтов в многоквартирных домах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе одной из общественных организаций.

Отладка

В ходе мониторинга было выявлено, что после затраченных на установку подъемных механизмов 54 млн рублей лифты постоянно выходили из строя.

В шести домах Магнитогорска лифты начали менять в ноябре 2016 года. 26 лифтов ввели в эксплуатацию в конце января 2017-го — с месячным отставанием от графика. И эти лифты работают с постоянными перебоями, а жители домов опасаются ими пользоваться, боятся за свои жизни, уверяют общественники.

Всего проблема коснулась около 4,5 тыс. человек, из которых 40% — это пенсионеры. Жители домов, в которых были заменены лифты, требуют от фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» устранить все неисправности и обеспечить бесперебойную работу лифтового оборудования.

При этом обслуживающие организации заявляют, что виноваты подрядчики, А те, кто непосредственно выполнял работы, заявляют о сданных по актам приемки работах, а также о необходимости правильно содержать и обслуживать сложное оборудование.

К процессу выяснения причин проблем подключилось областное министерство строительства. Оно выявило существенные нарушения при приемке работ. В частности, было отмечено, что региональный оператор капремонтов не пригласил представителей регионального Минстроя на «процедуру сдачи в эксплуатацию сложных подъемных механизмов повышенной опасности». Сейчас в министерстве рассматривают возможность проведения независимой экспертизы и повторной приемки ремонтных работ лифтового хозяйства.

Отметим, в 2017 году в Челябинской области по программе капитальных ремонтов жилых домов будут заменены свыше 500 лифтов. Всего до 2020 года в планах заменить до 1,5 тыс единиц. Всего на эти цели планируется потратить более 2,5 млрд рублей.

Всего же, по данным областного Минстроя, в регионе насчитывается порядка 6 тыс. лифтов, которые необходимо заменить.