Черкесск, 10 марта, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Для отдыха на Кавказе существует огромное количество возможностей. Одним из интересных проектов, который уже готов принимать туристов, является курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев сегодня, 10 марта, в ходе поездки на курорт, где он ознакомился с планами его развития, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кабинета министров.

Arhyz-resort.ru Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии

«В целом ряде населенных пунктов созданы достаточно современные и комфортные условия для туристов. И мы сегодня с утра посмотрели, как Архыз выглядит. Надо признаться, впечатляет, это уже современный курорт — и покататься на лыжах там можно, и просто отдохнуть», — отметил Медведев.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов познакомил премьер-министра с ходом строительства и инвестпроектами на курорте, о расширении инфраструктуры «Архыза» и планах на строительство следующих очередей туркомплекса.

Глава правительства дал высокую оценку увиденному. «Такая высокая оценка является для нас дополнительным стимулом к дальнейшей работе по развитию курорта, который нравится людям, нашим многочисленным гостям, для которых «Архыз» уже является любимым местом отдыха», — написал на своей странице в соцсети Instagram Темрезов.

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Медведев надеется, что курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии заработает зимой 2012 года

Напомним, пять лет назад Дмитрий Медведев выразил уверенность, что начинающийся проект по развитию нового всесезонного курорта «Архыз» заработает уже к концу 2012 года. Бывший в то время президентом РФ Медведев поставил задачу удвоить туристический поток в РФ и создать на Северном Кавказе курорты для среднего класса.