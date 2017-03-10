Киев, 10 марта, 2017, 19:13 — ИА Регнум. В Донбассе продолжаются позиционные бои с применением тяжелой артиллерии, минометов, бронетехники и стрелкового вооружения. Об этом 10 марта заявляют заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images Литовский военный инструктор обучает солдат ВСУ

Так, по словам начальника управления НМ ДНР Басурина, за прошедшую неделю потери среди бойцов ДНР составили трое погибших, один раненый. «В результате минометного обстрела со стороны ВСУ 7 марта ранения также получили двое гражданских: Елена Сидорова, проживающая в Крутой Балке (обстрел велся со стороны Каменки), и Владимир Юрченко, житель Коминтерново (обстрел велся со стороны Водяного)», — сказал Басурин.

По его словам, в ДНР наблюдается сложная гуманитарная и социальная обстановка. «Особо серьезная ситуация складывается на Донецкой фильтровальной станции. В течение нескольких дней из-за отсутствия гарантии безопасности с украинской стороны ремонтные бригады не могли приступить к восстановительным работам на станции. И только благодаря усилиям представителей СЦКК с российской стороны, которые смогли убедить украинских силовиков в установлении режима тишины в данном районе, электроснабжение на ДФС было восстановлено и возобновлена подача воды в населенные пункты как на территории республики, так и на подконтрольной Украине», — отметил Басурин.

Он сообщил, что за прошедшие сутки ВС Украины 71 раз нарушили режим прекращения огня. По позициям ДНР применялась тяжелая артиллерия — 70 раз, танки — 46, минометы различного калибра — 133, БМП — 78, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 523 раза. «Всего за прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня 567 раз, что составило 13 192 снаряда и мины, при этом артиллерия, танки и минометы применялись 4 556 раз. В результате обстрелов с позиций ВСУ получили повреждения 50 домов в Александровке, Донецке, Зайцево, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске, Саханке, Оленовке и Луганском», — добавил Басурин.

В НМ ДНР отметили, что в отношении ряда командиров ВСУ были заведены уголовные дела. «В январе были возбуждены уголовные дела в отношении командиров 92-й бригады Николюка и 55-й артбригады Брусова за расстрел жителей Куйбышевского района Донецка и Красногвардейского района Макеевки. Также продолжается подготовка материалов для передачи дел в международные суды», — уточнил Басурин.

Он также проинформировал, что на территории Донбасса, подконтрольного Украине, зафиксированы случаи гибели мирного населения в результате плохой подготовки личного состава ВСУ. «6 марта при попытке проведения провокационного обстрела со стороны Чермалыка в направлении Набережного минометный расчет 501 батальона 36 бригады морских пехотинцев допустил ошибку при корректировке цели. В результате чего минометным огнем был разрушен двухэтажный жилой дом в контролируемом ВСУ селе Чермалык. По имеющимся у нас данным, один мирный житель погиб, другой в тяжелом состоянии доставлен в больницу», — заявил Басурин.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что на прошлой неделе киевские силовики 109 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР более 3 тыс. снарядов и мин. «За минувшую неделю украинские силовики 109 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе применялись запрещенные минскими договоренностями 152 и 122-мм артиллерия, 120 и 82-мм минометы. При этом по территории республики было выпущено 3092 снаряда и мины», — сказал Марочко, добавив, что от огня украинской артиллерии погиб один боец ЛНР.

Под огонь ВСУ попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Калиновка, Логвиново, Лозовое, Санжаровка, Веселогоровка, Калиново, Золотое, Марьевка, Анновка, Первомайск, Молодежное, Калиново-Борщеватое, Сокольники, Донецкий, Фрунзе, Смелое, Желобок, Пришиб, Красный Лиман, район памятника князю Игорю.

Марочко отметил, что украинское командование перебросило в Донбасс наемников из Канады, Прибалтики, Польши и Грузии. «Украинское руководство продолжает пользоваться военной помощью западных покровителей, а также прибегать к услугам продажных иностранных частных военных компаний. По имеющейся у нас информации, в населенные пункты, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения, прибыло несколько сотен наемников из Канады, Прибалтики, Польши и Грузии, вооруженных стрелковым оружием и легкобронированной техникой. Так, в населенных пунктах Бобровское и Боброво в районе Северодонецка зафиксировано размещение трех полевых лагерей, в которых иностранные военные инструкторы обучают военнослужащих вооруженных сил Украины ведению диверсионно-разведывательных действий, а также тактике проведения зачистки в городских условиях. Зафиксировано наличие тренировочных лагерей и на территории населенного пункта Счастье. Там американские и польские инструкторы проводят занятия по подготовке снайперов и диверсионно-разведывательных групп для их дальнейшей переброски и работы на территории ЛНР. В населенный пункт Половинкино Старобельского района прибыли около 150 иностранных наемников, вооруженных автоматами американского производства и имеющих внедорожники «Пикап», «Хаммер», а также БМП и БТР. А в населенном пункте Трехизбенка Славяносербского района отмечена группа иностранных наемников, вооруженная стрелковым оружием образца стран НАТО», — рассказал Марочко.

По его словам, пьянство среди военнослужащих ВСУ привело к ранениям различной степени тяжести 10 киевских силовиков. «Возросло количество случаев небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ, связанных с употреблением алкоголя. Одним из таких является случай в населенном пункте Счастье, где 5 марта в результате подрыва на противопехотной мине тяжело ранены двое военнослужащих 14-й бригады, которые находились в алкогольном опьянении. В районе населенного пункта Петровка при схожих обстоятельствах в результате подрыва на растяжке получили ранения трое военнослужащих бригады. 6 марта в населенном пункте Станица Луганская военнослужащие этой же бригады после употребления спиртного осуществляли разгрузку ящиков с выстрелами для гранатометов. В результате нарушения требований безопасности произошел подрыв гранаты, вследствие чего четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. 8 марта в результате пьяной драки один военнослужащий второго батальона 24-й бригады ВСУ получил ножевое ранение», — добавил Марочко.

Он сообщил, что подразделения связи ЛНР провели учения по развертыванию полевых узлов и организации связи в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

«Подразделениями Народной милиции на войсковых полигонах проведены занятия по тактической и огневой подготовке, а также специальной подготовке с подразделениями разведки, противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, связи и материально-технического обеспечения. Особое внимание уделялось учениям с подразделениями связи, в ходе которых военные связисты выполняли нормативы по развертыванию полевых узлов и организации связи. Особенность тренировок заключалась в обеспечении непрерывного, устойчивого управления в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы», — подчеркнул Марочко.

Он также выразил надежду в то, что украинская сторона выполнит взятые на себя обязательства по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской. «С нашей стороны были выполнены все подготовительные мероприятия, и Народная милиция ЛНР была готова своевременно осуществить отвод своих подразделений от линии боевого соприкосновения. Мы по-прежнему готовы выполнить условия рамочного соглашения и надеемся, что украинская сторона все же наберется смелости и выполнит взятые на себя обязательства по отводу своих подразделений», — подытожил Марочко.

В свою очередь спикер пресс-центра штаба «АТО» Лысенко заявил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных нет, шесть — получили ранения и травмы». «На Мариупольском направлении ситуация остается почти неизменной. Количество случаев нарушения тишины составляет сумму количества обстрелов на Луганском и Донецком направлениях обеих взятых — 40 обстрелов», — сообщил полковник.

По его словам, войска ДНР выпустили в сторону украинских укреплений более 100 мин и 20 артиллерийских снарядов. При этом на Луганском направлении боевые действия низкой и средней интенсивности продолжаются в Попаснянском и Новоайдарском районах. Войска ЛНР периодически обстреливали украинские рубежи обороны вблизи Попасной, в том числе — из тяжелого вооружения. А после захода солнца провели массированный минометный обстрел позиций сил «АТО» в Крымском, выпустив более 50 мин. В Станице Луганской ВС ЛНР нарушили режим тишины один раз, ночью проведя кратковременную вооруженную провокацию с использованием стрелкового оружия. «Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 13 обстрелов, в том числе шесть — из тяжелого вооружения», — рассказал Лысенко.

Он сообщил, что на Донецком направлении, в Авдеевке и на окраинах города стало намного спокойнее. Характер обстрелов — эпизодический. Из тяжелого вооружения войска ДНР применяли только минометы, выпустив около 20 мин во время утреннего обстрела промзоны. «На Светлодарской дуге зафиксировали четыре случая нарушения перемирия — все краткосрочные и с использованием стрелкового оружия и гранатометов. Минометы вчера противник применял только на северных окраинах Горловки и в Невельском», — рассказал Лысенко.

В то же время в интервью изданию «День» глава Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что украинские военнослужащие рассматривают различные сценарии развития событий и готовятся к полномасштабной агрессии со стороны России. По его словам, ВСУ готовятся к возможному наступлению сразу с нескольких направлений — Донбасса, Крыма и с других участков границы.

«Перечень задач, которые стоят перед современными ВС Украины, намного шире и сложнее, чем может себе представить рядовой гражданин. Формы и способы применения войск также постоянно усложняются. Могу сказать одно — мы серьезно готовимся к различным сценариям, в том числе и к полномасштабной агрессии российской стороны», — заверил Муженко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта источник в оперативном командовании НМ ДНР проинформировал, что с прошлого вечера под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк, Докучаевск, Ясиноватая, Горловка, Александровка, Старомихайловка, Луганское, Сигнальное, Еленовка, Крутая Балка, Зайцево, Саханка, Коминтерново, Октябрь, Ленинское. «С вечера 18:00 украинской стороной было выпущено 199 танковых, артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм», — рассказал собеседник.

Напомним, в августе 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). 21 сентября в Минске представители Украины, России и ОБСЕ подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Во время встречи дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения на Донбассе.