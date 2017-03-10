Дамаск, 10 марта, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Боевики Демократических сил Сирии (ДСС) заявили, что располагают достаточными ресурсами, чтобы освободить Ракку от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 10 марта сообщает Reuters.

Kurdishstruggle Бойцы курдского отряда самообороны YPG в ДСС

Официальный представитель Демократических сил Сирии подчеркнул решимость подразделений ДСС продолжать наступление.

«Численность наших сил сейчас увеличивается, в первую очередь, за счет жителей близлежащих районов. У нас достаточно сил, чтобы освободить Ракку при поддержке коалиции», — сказал представитель ДСС Джихан Шейх Ахмед.

Напомним, ранее США направили несколько сотен своих военнослужащих в район Ракки для поддержки операции по освобождению города от террористов.

Член НАТО Турция глубоко обеспокоена влиятельной ролью курдских отрядов самообороны YPG в ДСС и настаивает на том, чтобы Вашингтон принял участие в самой операции по освобождению Ракки.

Турция рассматривает YPG как угрозу своей национальной безопасности. Представители YPG неоднократно выступали против участия военнослужащих Турции в освобождении Ракки.