Донецк, 10 марта, 2017, 19:17 — ИА Регнум. ДНР становится привлекательной не только для европейской общественности, но и для бизнесменов из Евросоюза. Как сообщает 10 марта пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявила и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, передает ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Донбасс. 1947

По ее словам, иностранный бизнес может через представительства ДНР в странах ЕС выходить с инвестиционными предложения на рынок республики. «Интерес усиливается, увеличивается. На сегодняшний день растет количество делегаций и заинтересованных лиц в налаживании деловых партнерских отношений с субъектами предпринимательской деятельности, находящимися на территории ДНР. С момента регистрации представительских центров ДНР в ЕС, в частности в государствах Европы, начала появляться достоверная информация в Европе. Процесс стал более активным, поскольку Донбасс всегда был промышленным регионом и очень сильным в экономическом плане», — рассказала Никонорова.

Она сообщила, что интерес к экономическому сотрудничеству с ДНР проявляют бизнесмены из Италии, Чехии и Финляндии. «Через эти центры можно разузнать ситуацию и лично приехать, скоординировать действия в сфере инвестиций. В частности в республику уже приезжало несколько делегаций именно экономической и инвестиционной направленности — это предприниматели из Италии, из Чехии, из Финляндии. Есть интерес у общественности Европы узнать, что же происходит здесь, сейчас мы видим появление делегаций экономической направленности», — сказала Никонорова.

Кроме того, заместитель председателя Народного совета ДНР Ольга Макеева отметила, что экономическая блокада ДНР со стороны Украины противоречит Минским соглашениям.

«В отличие от Украины, ДНР делала и делает все для того, чтобы Минские соглашения были реализованы в полном объеме. Возобновление и налаживание социальных, гуманитарных и экономических связей является одной из приоритетных задач этих соглашений. Нежелание украинских властей способствовать восстановлению кооперационных связей, жизненно необходимых для работы предприятий путем снятия блокады, вынудило республику действовать согласно складывающейся ситуации. У собственников предприятий было время и возможность влиться в экономическое поле республики, способствуя реализации минских договоренностей, но они этого не сделали. В первую очередь, республика должна заботиться о своих гражданах. Речь идет не только о людях и их правах, социальном обеспечении, но и об экономической, экологической и техногенной безопасности. Остановка и длительный простой важных для Донбасса промышленных предприятий привели бы к необратимым и катастрофическим последствиям», — сказала Макеева.

По её словам, введение временной республиканской администрации на частные предприятия ДНР — это нормальная общемировая цивилизованная практика реагирования на возникающие кризисные ситуации в управлении активами. «В ряде европейских стран неоднократно применялась и более жесткая мера — национализация предприятий. Украине также известны случаи введения временных администраций. Как пример можно привести переход крупнейшего частного банка страны «ПриватБанк» под государственное управление. Мы поступили как зрелое государство, все действия были проведены в рамках правового поля, с учетом международных норм. Наши действия направлены на защиту законных интересов, прав и свобод наших граждан, а также с целью сохранения нашего наследия и промышленного потенциала Донбасса», — подытожила Макеева.

Как сообщало ИА REGNUM, 1−2 марта в Донетчине на 43 частных предприятиях ДНР ввела своё руководство. 27 февраля главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что все предприятия, находящиеся на территории республик, обязаны зарегистрироваться в их правовом поле до 1 марта 2017 года. В совместном заявлении глав ДНР и ЛНР говорилось, что если частные предприятия до 00:00 часов 1 марта не зарегистрируются, то все они перейдут под юрисдикцию республик, на предприятиях будет введено республиканское управление.

Напомним, по состоянию на 10 марта 2017 года, в ДНР в результате ввода внешнего управления и экономической блокады со стороны Украины полностью остановились Енакиевский металлургический завод, Донецкий металлургический завод, Ясиновский коксохимический завод, завод холодильного оборудования «Норд» (Донецк), Харцызский трубный завод (г.Харцызск), угольные предприятия ДТЭК (шахты «Краснодонугля» на Луганщине и крупнейшая шахта «Комсомолец Донбасса» в г. Кировское), «ПАО «Эр Ликид Енакиево» (французское частное предприятие в г. Енакиево), украинские операторы «Lifecell» и «Укртелеком». Также с 2014 года в ДНР закрылись 15 угольных предприятий, все украинские и иностранные банковские отделения и другие фирмы.