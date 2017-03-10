Ставрополь, 10 марта, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Северный Кавказ способен принимать до 10 млн человек в год. Такое мнение высказал 10 марта в Ессентуках премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках выездного заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Arhyz-resort.ru Горнолыжники

«Надо постараться занять на этом рынке место, которое достойно наших возможностей», — призвал премьер-министр.

В 2016 году курорты и достопримечательности округа посетили 3,5 млн человек. Из них 1,4 млн туристов отдохнули в Ставропольском крае.

Премьер-министр отметил высокие возможности на Кавказе для отдыха. Вместе с тем, по его словам, курорты Северного Кавказа очень разнятся, и новые современные объекты вырастают на фоне старых, которые требуют реконструкции.

«Очевидно, что с такой сложной инфраструктурой развивать туризм на Северном Кавказе будет затруднительно», — цитируются слова Медведева на сайте федерального правительства.

«Доля индустрии туризма в мировом валовом внутреннем продукте достигает почти 10%. 10% мирового ВВП — это туризм. Не нефть и не газ, а туризм. Это одна из самых прибыльных отраслей экономики, на неё приходится почти каждое 11-е рабочее место», — озвучил статистику премьер.

По его мнению, регионам Северного Кавказа требуются новые рабочие места. И возможностей для их предоставления в регионе достаточно.

«На Северном Кавказе можно развивать три из четырёх самых популярных направлений туризма, а именно горный, бальнеологический и культурно-исторический. На них вместе с пляжным отдыхом приходится 80% мирового туристического потока», — рассказал Медведев.

Он отметил, что в последние годы там системно формируется горнолыжный и медицинский кластеры. В результате посещаемость горнолыжного сектора за два года увеличилась вдвое — до полумиллиона человек.

Чтобы увеличить посещаемость курортов Северного Кавказа до 10 млн туристов в год, надо шире применять проектный подход, с чёткими сроками, целевыми показателями, чтобы и на федеральном, и на региональном уровне каждый понимал меру своей ответственности, чтобы частным инвесторам были ясны горизонты планирования по бизнесу.

«Причём концентрировать усилия надо на проектах, которые способны подтянуть и соседние территории», — добавил глава российского правительства.

Карачаево-Черкесский курорт «Архыз» уже приближается к показателям хорошего курорта, но конкуренция, по-прежнему, высока из-за растущих стандартов сервиса, считает премьер-министр. Он также назвал два других проекта Северного Кавказа, которые реализуются в настоящее время. Это «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне.

Медведев обозначил задачи по подготовке и аттестации квалифицированных кадров, проработке вопросов страхования туристов. По его словам, необходимо продумать импортозамещение в производстве металлоконструкций для подъёмников и других объектов.

Также актуальным для медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод — создание инфраструктуры как с точки зрения сервиса, так и с точки зрения лечения.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минкавказа региона, сейчас идет разработка стратегии комплексного развития туристической отрасли Северо-Кавказского федерального округа. Она позволит консолидировать муниципальные, региональные и федеральные ресурсы для развития туризма и развивать туристические кластеры в рамках общей логики.

Кроме того, стратегия позволит внедрять и тиражировать успешные мировые практики создания объектов туристической инфраструктуры, повысить инвестиционную привлекательность всего туристического комплекса СКФО и выйти к частному бизнесу, готовому инвестировать в туризм, с конкретными проектами и прозрачными методами стимулирования и поддержки.

Отметим также, что 28 февраля Дмитрий Медведев подписал постановление о передаче полномочий по оперативному управлению особыми экономическими зонами на территории Северо-Кавказского федерального округа министерству Российской Федерации по делам Северного Кавказа. В первую очередь, речь идет о развитии курортов Северного Кавказа

Минкавказ России будет формировать экспертный совет по рассмотрению заявок потенциальных инвесторов и принятию решения о присвоении статуса резидентов ОЭЗ в составе туристического кластера. Кроме того, это будет способствовать четкому целевому сегментированию курортов Северного Кавказа и исключит конкуренцию между горнолыжными комплексами.