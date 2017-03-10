Москва, 10 марта, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Оппозиционный блогер Алексей Навальный заявил, что председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев запретил ему доступ в свой аккаунт в социальной сети Instagram. Об этом Навальный написал сегодня, 10 марта, в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

«Выяснилось, что Медведев забанил меня в Instagram. Страшный человек», — пишет Навальный.

Напомним, Навальный и его так называемый фонд борьбы с коррупцией 2 марта опубликовали «расследование» об объектах элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат Медведеву через благотворительные фонды.

Примечательно, что «расследование» Навального основывалось в том числе и на фотографиях Медведева в его аккаунте в Instagram.

В правительстве и Кремле не отнеслись к «расследованию» Навального серьезно.