Москва, 10 марта, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Россия намерена продолжить свою посредническую миссию по Нагорно-Карабахскому урегулированию во взаимодействии с другими государствами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ и на основе положений, изложенных в пяти совместных заявлениях президентов Российской Федерации, США и Франции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на традиционном брифинге в Москве, сегодня, 10 марта.

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Она напомнила, что в совместных заявлениях президентов России, США и Франции в частности говорится о недопустимости силового решения Нагорно-Карабахской проблемы, содержится призыв к руководителям Армении и Азербайджана решать спорные вопросы на основе принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение.

«Параллельно в рамках согласованных «тройкой» подходов будут продолжены самостоятельные российские усилия с учетом особо близких отношений с Арменией и Азербайджаном, их глубокой предыстории, позволяющей откровенно обмениваться мнениями по ключевым вопросам», — сказала Захарова и привела несколько примеров (цитаты по официальному сайту МИД РФ).

При прямом содействии России в мае 1994 г. было подписано соглашение о прекращении огня, до сих пор являющееся основой перемирия.

Важным этапом на пути посреднических усилий России, по словам Захаровой, стало принятие в 2008 г. Московской декларации, в которой говорится об урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта политическими средствами, путем продолжения прямого диалога между Азербайджаном и Арменией. «Это первый и пока единственный документ по НКУ, под которым стоят подписи президентов Азербайджана и Армении», — напомнила представитель российского МИД.

Она также отметила, что при российском посредничестве в 2011 г. на трехсторонней встрече было принято решение о необходимости проведения расследования вооруженных инцидентов.

«Как вам известно, именно Россия сыграла решающую роль в прекращении широкомасштабных боевых действий в начале апреля прошлого года, пригласив в Москву начальников генеральных штабов Азербайджана и Армении.

Соблюдение всех этих договоренностей является важным условием последовательного продолжения мирного процесса, направленного на достижение устойчивого урегулирования», — резюмировала Захарова.