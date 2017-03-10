Набережные Челны, Татарстан, 10 марта, 2017, 18:45 — ИА Регнум. О наращивании доли рынка грузовых автомобилей до 58% заявило руководство компании «КАМАЗ», 10 марта сообщает агентство «Автостат». В 2016 году КамАЗ занимал 55% рынка грузовиков в РФ.

Maximovich Nikolay КамАЗы

Потенциал и инструменты для повышения роста представители автопроизводителя обсудили с посредниками компании на ежегодной XXI конференции дилеров марки.

Руководство компании объявило, что процесс оптимизации официальной дилерской сети продолжится. Так, в системе посредников останутся только самые современные центры, которые позволят предоставлять высококачественные услуги для клиентов.

На конференции также был затронут вопрос об обучении персонала дилерских центров. Компания не собирается отступать от курса, целью которого является развитие квалификации сотрудников и повышение компетенций, касающихся деятельности дилерских центров.

В 2017 году КамАЗ планирует внедрить новые курсы обучения сотрудников дилерских точек: такие, как «Реализация запчастей», «Организация и управление продажами», «Клиентоориентированный сервис».

Ранее сообщалось, что в нынешнем году компания планирует представить модель беспилотного грузовика для работы на закрытых территориях.