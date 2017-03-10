Екатеринбург, 10 марта, 2017, 19:52 — ИА Регнум. В Свердловской области сенсация. Известный своими либеральными взглядами, один из старейших уральских тележурналистов Евгений Енин теперь будет работать в региональном отделении «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM.

Facebook Евгения Енина Евгений Енин

О том, что Евгению Енину предстоит заняться агитационно-пропагандистской работой, сегодня, 10 марта, сообщила пресс-служба губернатора. Сам тележурналист подтвердил эти сведения. По его словам, своей задачей на новом посту он видит «обеспечение более активного присутствия «Единой России» в публичном пространстве».

Отметим, сейчас место руководителя регионального исполкома «Единой России» вакантно. Но уже в понедельник, 13 марта, секретарь отделения Виктор Шептий утвердит в этой должности прежнего руководителя Александра Косинцева, который и позвал Енина в свою команду. Также будут официально утверждены и заместители руководителя исполкома.

Евгений Енин известен в журналистике с начала 1990-х годов, трудился и трудится до сих пор в телекомпании «Четвертый канал», который с 2012 года принадлежит областному государственному предприятию «Монетный щебеночный завод» и фактически находится под контролем региональных властей. Кроме того, Енин известен публикациями в социальной сети Facebook — в частности, по Крыму, и эта позиция отнюдь не совпадала с общепринятой в России.

Поэтому предстоящее его назначение заместителем главы исполкома свердловских единороссов стало неожиданным для общественности. Впрочем, Енин уверяет, что новая работа не повлияет на его журналистскую деятельность. Он по-прежнему продолжит работать на «Четвертом канале» и на «Эхе Москвы» и сможет свободно высказывать свою точку зрения.

Отметим, ранее взаимодействием со СМИ в региональном отделении «Единой России» занималась Анжела Тамбова, но в начале 2017 года она ушла на работу в Екатеринбургскую епархию.

Напомним, в сентябре 2017 года жители Свердловской области будут выбирать губернатора. А осенью 2018 года запланированы выборы нового состава Екатеринбургской городской думы. Также предстоят выборы главы города, который и возглавит избранную гордуму. Сейчас этот пост занимает Евгений Ройзман.