Нижний Новгород, 10 марта, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Всего 10% жителей Нижнего Новгорода довольны состоянием своих дворов и не хотели бы в них ничего менять. Такие данные были получены администрацией города в ходе еженедельного опроса на официальном портале мэрии.

ru.torange.biz Городской двор

Опрос, в частности показал, что 66% респондентов считают, что в их дворе нужно создать пространство и для отдыха, и для парковки автомобилей, а также отремонтировать проезды и тротуары. За озеленение дворов при помощи высадки дополнительных деревьев, устройства газонов, а также за установку скамеек проголосовали 19% пользователей, еще 5% участников опроса считают, что их двору необходим полноценный детский городок.

Тем временем городские чиновники обещают, что город должен будет получить средства на ремонт дворовых территорий. Точная сумма средств пока не называется, отмечается только что они поступят из федерального и областного бюджетов в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект уже утвержден советом при президенте Российской Федерации. Программа рассчитана на 2017−2022 годы и предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественно значимых городских пространств. При этом просто так городу денег никто не даст, мэрии придется также приять участие в финансировании проекта.

В минимальный перечень работ на территориях, попадающих в программу, входит ремонт дворовых проездов, освещение территорий, установка скамеек и урн для мусора. В дополнительный перечень включено оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий и иные виды работ.

Планируется, что в 2017 году будут благоустраиваться дворовые территории Автозаводского, Канавинского и Нижегородского районов, среди которых Мещерское озеро, улица Большая Покровская, площади Минина и Пожарского и Горького.

Недовольство нижегородцев качеством благоустройства городских пространств, дворовых территорий и улиц вполне объяснимо. Многие годы «эффективные менеджеры» и чиновники со стажем оказываются не в состоянии справиться с проблемой благоустройства и уборки. Каждую зиму город оказывается погребен под кучами снега, который никуда не вывозится. Весной все это превращается в грязь, летом — в пыль и мусор. И такая картина повторяется в Нижнем Новгороде из года в год.

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Исключения составляют ситуации, когда в городе приезжают первые лица государства. Тогда все дороги по пути возможного следования правительственных кортежей отдраивают до блеска. Случается, что чиновники сами приходят в недоумение, увидев начисто убранные улицы. «Мы сами удивились, как чисто может быть у нас в городе», — заявил однажды теперь уже бывший мэр города Вадим Булавинов после того, как город «причесали» приезду президента РФ.

Но к сожалению, чистые и благоустроенные улицы и дворы пока еще остаются для Нижнего Новгорода исключением из правила.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года неспособность городской администрации вызвала резкую критику со стороны губернатора Валерия Шанцева, который вынужден был фактически ткнуть носом в снег представителей мэрии, оказавшихся неспособными качественно организовать уборку снега даже при наличии необходимых финансовых ресурсов.

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«Я сам ездил по дворам, показывал им, где недоработки, — отметил губернатор. — Мы говорили о том, что не хватает средств на вывоз снега снег и эти кучи мешают дальше убираться. Хорошо, сколько надо денег? Мне говорят, что по 6 млн рублей на район. Восемь районов в Нижнем Новгороде. Мы выделили в конце 2016 года 50 млн рублей. Достаточно, чтобы снег вывезти. Вы думаете их использовали? 19 млн вернули назад. Не смогли использовать! Не могли организовать работу!».

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