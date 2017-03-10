Бишкек, 10 марта, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Сотрудники Десятого главного управления МВД Киргизии вывезли за пределы страны — в Казахстан — шеф-редактора ИА REGNUM в Бишкеке гражданина России Григория Михайлова без права обратного въезда.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Григорий Михайлов

По словам журналиста, сотрудник милиции в чине полковника и двое людей в штатском задержали его на улице под предлогом проверки документов. В ходе проверки документов российского гражданина выяснилось, что у Михайлова просрочена регистрация. Подобное нарушение обычно предполагает выплату штрафа в размере 10 000 сомов (около 8400 рублей). Однако Михайлову пояснили, что в связи с изменениями в нормативных актах, в обязанность милиции при установлении подобных нарушений входит сопровождение граждан до пограничного пункта для осуществления повторного входа на территорию страны и обновления регистрации. Расстояние между Бишкеком и границей составляет всего 25 км.

При этом сотрудники милиции предложили заехать домой к журналисту и пытались попасть в квартиру, задавали вопросы о составе редакции, методах работы ИА REGNUM и интересовались его мнением по основным политическим событиям в стране.

Григория Михайлова на служебном автомобиле «Лексус» довезли до границы и высадили уже на территории Казахстана. Однако при прохождении паспортного контроля выяснилось, что имя Михайлова включено в список лиц, которым запрещен проезд на территорию Киргизии. Никаких бумаг при этом журналисту не предъявили. Также не было сообщено, какое из ведомств или структур включило его в этот список. Михайлову было предложено по всем вопросам обращаться напрямую в МИД Киргизии.

Десятое главное управление МВД Киргизии специализируется на борьбе с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией, расследовании дел, связанных с экстремизмом в интернет-пространстве, а также кибер-преступлений.