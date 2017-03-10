Киев, 10 марта, 2017, 20:53 — ИА Регнум. С начала 2017 года доля импортируемого на Украину угля из России составила почти 70% от общего объема. При этом ранее украинские чиновники заявляли, что «с патриотической точки зрения» закупать уголь в РФ невозможно. Как заявил в интервью ИА REGNUM заместитель директора Фонда национальной энергетический безопасности (ФНЭБ) по газовым проектам Алексей Гривач, такие противоречивые действия Киева соответствуют нынешней логике украинских властей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пармезан

«Это в принципе согласуется с логикой украинского подхода к жизни, когда говорим одно, подразумевает другое, делаем третье. Это норма жизни. Но понятно, что энергосистема Украины так или иначе очень сильно связана с российской. Проблемы они себе регулярно устраивают такими политическими акциями. Например, отказ от закупки более дешевого газа по контракту с «Газпромом» просто для того, чтобы отсчитывать у себя на каком-то официальном сайте, сколько они не покупают газ у «Газпрома» напрямую, а покупают российской газ у европейских трейдеров, но дороже.

Точно также с углем, когда перекрывают поставки из Донбасса и вынуждены покупать, может даже, тот же самый уголь, но прошедший через территорию РФ, чтобы поддерживать выработку энергии на ТЭС», — ответил эксперт.

Согласно данным Государственной фискальной службы, с начала текущего года Украина закупила у России каменного угля и антрацита на сумму $247 млн, что составляет 69,1% от общего импорта. В настоящее время на Украине действует режим чрезвычайного положения в энергетике. Произошло это по вине радикалов, которые блокируют железные и автомобильные дороги в Донбассе, в результате чего на Украине случился дефицит угля антрацитовой группы.

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Напомним, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в начале марта заявил, что Киев запрещает импортировать российский уголь. По словам Владимира Кистиона, вице премьер-министра страны, Украина не должна покупать уголь у РФ «с патриотической точки зрения».

Несмотря на это у восточноевропейской страны есть лишь несколько потенциально возможных поставщиков угля, помимо России. Это США и ЮАР. Однако из африканской страны импортировать необходимые объемы энергоносителя невозможно: эти объемы уже законтрактованы, и на осуществление закупок все равно требуется по меньшей мере два месяца. А из США, как признался сам Кистион, это «довольно непросто и проблематично». Кроме того, уголь, например, из ЮАР стоит $100 за тонну, в то время как за тонну угля из Донбасса Украина платила $56.

По информации Государственной фискальной службы, с начала 2017 года из США Украина импортировала уголь на $65 млн (доля в импорте 18%), из Казахстана — $20,5 млн (5,7%), других стран — $24,5 млн (6,8%).

«Это все экзотические методы. Попытки купить уголь на других рынках предпринимались достаточно интенсивно. Но кроме проблемы с ценой, на которые по политическим причинам украинские власти идут, есть сложности, связанные с техническими особенности украинских ТЭС. Они построены под конкретные марки угля. Использование других марок либо невозможно, либо возможно при условии значительных инвестиций в переделку, либо при использовании один раз, то есть использовать и выбросили еще и всю станцию», — подчеркнул Алексей Гривач.