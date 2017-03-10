Москва, 10 марта, 2017, 18:07 — ИА Регнум. В России проходят испытания новейшей глубоководной самонаводящейся торпеды «Футляр», сообщает портал FlotProm со ссылкой на неофициальные источники.

U.S. Navy Пуск торпеды

По информации портала, на вооружение военно-морского флота торпеда должна поступить в 2018 году.

Глубоководная самонаводящаяся торпеда «Футляр» является усовершенствованной модификацией торпеды «Физик». Сообщается, что ее испытания проходят успешно и их планируется завершить в конце 2017 года.

Отмечается, что «Футляр» оснащен системой теплового наведения, но при этом может управляться и с борта подводной лодки. Торпеда будет оснащена усовершенствованной системой самонаведения с увеличенной дистанцией захвата цели. Дальность хода торпеды — 50 км, скорость превышает 50 узлов, а предельная глубина работы торпеды — 400 м.

Новым «Футляром» планируется вооружать в первую очередь атомные субмарины проектов 955(А) «Борей» и 885(М) «Ясень».

Торпеды разработаны специалистами Санкт-Петербургского НИИ Мортеплотехники, а их производство будет осуществляться на заводе «Дагдизель».