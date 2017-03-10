Москва, 10 марта, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Госдума намерена разобраться со злоупотреблениями при переходе на онлайн-кассы и запросить разъяснений от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, соответствующее протокольное поручение, предложенное депутатом Госдумы Андреем Луговым (ЛДПР), приняла нижняя палата парламента.

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По мнению парламентария, закон о так называемых онлайн-кассах своевременный, правильный, актуальный и современный, однако его реализация свидетельствует о «глобальных злоупотреблениях при его исполнении».

«Главным образом, мы видим создание монопольного права одной организации на производство фискальных накопителей, что привело к значительному повышению цены на изделие. Как показывает мониторинг цен, стоимость фискального накопителя сегодня достигает 9 тыс. рублей при себестоимости 500 рублей», — указал Луговой.

В связи с этим предлагается двум профильным комитетам Госдумы — по безопасности и по экономполитике «разобраться в этих вопросах и представить соответствующие документы».

С 1 февраля 2017 года в России изменились правила регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ): зарегистрировать ККТ с электронной контрольной лентой (ЭКЛЗ), как было до сих пор, больше нельзя, сообщили в Федеральной налоговой службе. Теперь на учет можно поставить только те аппараты, которые обеспечивают возможность онлайн передачи данных в Налоговую службу через операторов фискальных данных.

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