Выборг, Ленинградская область, 10 марта, 2017, 18:03 — ИА Регнум. К капитальному ремонту многоквартирных домов в Ленинградской области будут привлекать малых и средних предпринимателей региона. Об этом сегодня, 10 марта, в ходе рабочей поездки в Выборгский район сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Выборгский район

«Мы должны составить реестр малых предприятий по каждому поселку и городу Ленинградской области, чтобы не везти трех маляров из Кемерово для того, чтобы покрасить подъезды в Выборге. Мы должны дать компаниям, малому бизнесу зарабатывать», — сказал Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что такие крупные строительные компании как ЛСР, Setl City, ЦДС, не будут заниматься капремонтом, поскольку это не их объемы. «Когда мы в голове у себя перестроим, что не должны «блатные-цветные» заниматься капитальным ремонтом, а должны заниматься те, кто работает непосредственно в городах, тогда у нас капитальный ремонт пойдет», — заявил глава региона.

Ранее, выступая на съезде предпринимателей, губернатор в довольно резких выражениях прокомментировал очередную смену главы регионального Фонда капремонта. Дрозденко дал понять, что речь может идти о коррупционной составляющей при отборе подрядчиков Фонда.

«На конкурс заявилось 100 компаний, из них выбрали всего пять. Причем две из них аффилированы с руководством фонда. Ну, такими дебилами быть нельзя», — сказал Дрозденко. На этих словах предприниматели в зале, где выступал глава региона, разразились аплодисментами. Конкурс на проведение капремонта проведут заново, сказал губернатор. Скорее всего, победителями станут все же довольно крупные подрядчики, однако в качестве субподрядчиков должны привлекаться местные фирмы — этот вопрос Дрозденко берет на личный контроль.

«В этом году хотим выйти на ритмичную работу Фонда капитального ремонта, мы должны в год осваивать 1,5 млрд рублей», — добавил сегодня Александр Дрозденко.

В Фонде капремонта за год сменился уже четвертый руководитель. Недавно этот пост покинул Константин Полнов. Нового руководителя выберут через конкурсную процедуру. На должность и.о. главы Фонда капремонта Константин Полнов был назначен в середине декабря прошлого года. До него этот пост с августа 2016 года занимал Александр Шульга, который пришел на эту должность после увольнения Сергея Робула. Тот, в свою очередь, в начале 2016 года сменил на этом посту Сергея Вебера.

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Программа капремонта, рассчитанная на 30 лет, начала действовать с 2014 года. Для этих целей был создан Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области. Программа включает в себя около 13 тысяч домов во всех муниципальных районах региона, общей площадью порядка 33 млн квадратных метров. За два года капремонт проведен в 518 многоквартирных домах.

Программа капремонта 2016 года не была выполнена. Планировалось потратить порядка 2 млрд рублей и провести работы на 560 домах, но освоить средства удалось только на 390 адресах. Программа на 2016−2017 годы предполагает проведение ремонта в 560 домах за 2 млрд 20 тыс. рублей. Однако пока выполнено работ всего на 390 млн, еще 800 млн рублей законтрактовано.

В 2017 году бюджет программы капремонта Ленинградской области составляет более 1 млрд 405 млн рублей.

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