Чебоксары, 10 марта, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Росстат опубликовал данные о социально-экономическом положении регионов страны за январь 2017 года, а по ряду показателей обобщил информацию по итогам 2016 года. По многим показателям в Приволжском федеральном округе произошёл рост — в частности в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве жилья, по социальным показателям. Вместе с тем сократились объёмы перевозки грузов, оборот розничной торговли, инвестиции в основной капитал, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM В Чебоксарах

Промышленное производство. В январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года индекс промышленного производства в Поволжье составил 104,1% (в РФ — 102,3%), в том числе в обрабатывающих производствах — 104,4%. Только в двух регионах произошло падение — в Чувашии (индекс 96,6%) и Удмуртии (75,9%). Наибольший рост показали Саратовская область (индекс 122,4%) и Ульяновская область (113,1%).

АПК. Согласно предварительным данным, индекс развития сельского хозяйства за 2016 год по сравнению с 2015 годом в ПФО достиг 106,2% (в РФ — 104,8%). Снижение зарегистрировано в трёх регионах округа: Марий Эл (индекс 94%), Удмуртии и Пермском крае (99,6%). Максимальный рост отмечен в Саратовской области (индекс 119,3%), Ульяновской области (116%) и Самарской областях (113,2%).

Жилищное строительство. Индекс строительства жилья в Поволжье в январе 2017 года к январю 2016 года составил 101,9% (в РФ — 78,4%). Объёмы снизились в пяти регионах: Кировской области (индекс 28%), Нижегородской области (31%), Мордовии (44,5%), Чувашии (63,4%), Ульяновской области (82,5%) и Башкирии (91,2%). Лидерами роста стали Саратовская и Оренбургская области (индекс 157,4%).

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Перевозка грузов и грузооборот. По последним данным Росстата, в 2016 году к уровню 2015 года в Поволжье индекс объёма перевозки грузов автотранспортом (организаций всех видов экономической деятельности, без субъектов малого предпринимательства) составил 98,5% (в РФ — 101,5%). Рост продемонстрировали пять регионов округа, наибольшие показатели — в Саратовской области (индекс 114,4%) и Удмуртии (114,2%). Далее идут Пензенская область (109,3%), Мордовия (104,5%) и Татария (100,6%). Аутсайдерами стали Чувашия (индекс 75,5%) и Пермский край (89,9%).

Грузооборот по итогам года возрос в ПФО на 5% (в РФ — на 3,1%). На первом месте в округе — Удмуртия (индекс 130%), затем идут Саратовская и Ульяновская области (122,3%). Худшие показатели — в Нижегородской области (индекс 84,6%) и Чувашии (88,1%).

Торговля. Оборот розничной торговли в январе текущего года по сравнению с январем прошлого года в Поволжье составил 98,8%. Четыре региона продемонстрировали рост (Башкирия, Мордовия, Самарская и Пензенская области). Наибольшее падение произошло в Удмуртии (индекс 94,5%).

Платные услуги. Объём платных услуг в ПФО возрос в январе на 1,8% (в РФ — на 2,2%). В трёх регионах зарегистрировано снижение (Мордовия, Чувашия, Пермский край), наибольший рост — в Саратовской области (увеличение на 4,8%).

Инвестиции. В Приволжском федеральном округе объём инвестиций в основной капитал в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократился (индекс 92,3%). Всего привлечено 2 429 022,973 млн рублей, из них больше всего ушло в Татарию (642 494,114 млн рублей) и Башкирию (360 946,386 млн рублей). Увеличить инвестиционный портфель смогли только Башкирия (индекс 104,2%) и Удмуртия (101,3%), на прежнем уровне сохранился объём инвестиций в Татарии. Аутсайдерами стали Марий Эл (индекс 65,5%), Пензенская область (68,8%), Самарская область (78,3%), Чувашия и Ульяновская область (82,6%).

Инфляция. В январе по сравнению с декабрем в округе цены выросли на 0,5% (в РФ — на 0,6%). Снизились цены только в Кировской области (на 0,1%). Выше, чем в среднем в округе, инфляция была в Нижегородской области (0,8%), Марий Эл, Оренбургской и Пензенской областях (0,6%). В том числе продукты питания более всего подорожали в Пермском крае (на 1,1%), Нижегородской области, Пензенской области (1%) и Чувашии (0,9%).

Доходы населения. В Приволжском федеральном округе на конец 2016 года среднедушевые денежные доходы населения составили 35 591 рубль (в РФ — 46 102 рублей), что на 2,8% ниже уровня декабря 2015 года. Меньше всего среднедушевые доходы были в Мордовии (24 780 рублей) и Чувашии (25 930 рублей). Лидерами являются Татария (50 589 рублей) и Нижегородская область (40 062 рубля). По сравнению с декабрем 2015 года рост среднедушевых денежных доходов произошёл только в Татарии (индекс 113,7%) и Башкирии (101,4%).

Зарплата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в декабре 2016 года в Поволжье составила 34 355,4 рубля (в РФ — 47 553,7 рублей). Это на 5,4% выше уровня декабря 2015 года. Меньше всего получают в Мордовии (28 831 рубль), Кировской области (28 671 рубль) и Чувашии (28 962 рубля). Самая высокая средняя зарплата — в Пермском крае (40 244 рубля), Татарии (38 624 рубля) и Нижегородской области (37 262 рубля).

Безработица. За ноябрь 2016 года — январь 2017 года уровень безработицы в Приволжском федеральном округе к численности рабочей силы составил 4,9% (в РФ — 5,4%). Самая высокий уровень безработицы сложился в Марий Эл (9,7%), Пермском крае (6%) и Башкирии (5,7%). Минимальные показатели — в Самарской области и Татарии (3,7%).