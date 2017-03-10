Санкт-Петербург, 10 марта, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Маршрутный автобус №404 наехал на островок безопасности в Петродворцовом районе северной столицы. В результате ДТП шестерых пассажиров госпитализировали. Об этом сегодня, 10 марта, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Https://vk.com/spb_today Пострадавший в ДТП автобус (скриншот группы «ДТП и ЧП")

Авария произошла в 14:15 на пересечении на пересечении Санкт-Петербургского шоссе и улицы Гоголя. «Водитель, мужчина 1964 года рождения, управляя автобусом ПАЗ по маршруту 404, совершил наезд на препятствие — островок безопасности», — сказали в пресс-службе дорожной полиции.

В результате ДТП пять мужчин и одна женщина отправлены в больницу в удовлетворительном состоянии.

По свидетельствам очевидцев, в результате аварии у маршрутки оказалось разбито лобовое стекло. По некоторым данным, через него мог вылететь один из пассажиров транспортного средства. «Резко тормознул, и кто-то вылетел», — написал один из очевидцев в популярной группе в соцсети.

Проводится проверка.