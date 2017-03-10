Москва, 10 марта, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил приравнять употребление алкоголя к наркомании, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР Алкоголик

«Что он ширяется героином, что он выпил бутылку водки. Какая разница?» — рассуждает парламентарий в ходе дискуссии по законопроекту об ужесточении наказания за незаконную торговлю алкоголем.

«Порой наркоман лучше соображает, чем алкоголик. Бывает гениальный человек, писатель, художник, а алкоголик — это конченый человек. Поэтому надо приравнять», — привел Жириновский аргумент.