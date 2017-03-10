Тбилиси, 10 марта, 2017, 17:00 — ИА Регнум. В Грузии могут повысить тарифы на природный газ. По информации Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, ею получены соответствующие заявки от газораспределительных компаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги за газ

9 марта на публичном заседании комиссия рассмотрела заявки на пересмотр существующих тарифов от ООО «Казтрансгаз — Тбилиси» и ООО «Газотранспортная компания Грузии». Последним сроком представления предложений по размерам тарифов комиссия определила этим компаниям 6 апреля, а последним сроком принятия решения по данному вопросу назвала соответственно 24 июля и 28 июля.

1 марта комиссия рассмотрела аналогичную заявку от ООО «Сокар Джорджия газ» и последним сроком представления предложений по размерам тарифа определила этой компании 31 марта, а последним сроком принятия решения назвала 20 июля.

Комментируя журналистам эту информацию, министр энергетики Грузии Каха Каладзе отметил, что вероятность повышения тарифов на газ существует, так как Грузия потребляет импортируемый газ, который газотранспортные компании закупают в долларах, а населению газ продают в национальной валюте — лари, и требование компаний обусловлено колебаниями курса валют. Министр подчеркнул, что окончательное решение о повышении тарифов должна принять регулирующая комиссия. Он также пообещал, что в случае повышения тарифа на газ правительство рассмотрит возможность субсидирования разницы из госбюджета для социально незащищенных абонентов.