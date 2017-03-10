Киев, 10 марта, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, а также Национальный банк Украины (НБУ) быстро отреагируют на тот факт, что российский Сбербанк начал обслуживать клиентов, которые предъявляют паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает телеканал «112 Украина».

Kmu.gov.ua Владимир Гройсман

Гройсман заявил, что в данный момент украинские власти выясняют все юридические основания этого процесса. Устанавливается, на самом ли деле Сбербанк обслуживает клиентов по паспортам ДНР и ЛНР.

«Сейчас выясняются юридические основания, так ли это на самом деле. Если так, я думаю, что НБУ, СНБО и президент очень быстро отреагируют на эту ситуацию. И этот ответ будет очень-очень адекватным», — сказал Гройсман.

Напомним, сам Сбербанк заявил, что с 7 марта начинает обслуживать клиентов по паспортам ДНР и ЛНР. При этом в Сбербанке уточнили, что не смогли сделать этого сразу с 18 февраля, так как нужны было провести определенные подготовительные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому все документы, выданные властями ДНР и ЛНР, признаются действительными на территории России. Речь идет не только о паспортах республик Донбасса, но также автономерах, документах об образовании и так далее.

После сообщения от Сбербанка, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что требует изгнать Сбербанк из Украины. От потребовал от НБУ аннулировать украинскую лицензию Сбербанка и закрыть все отделения. В НБУ, в свою очередь, заявили, что подобные санкции может ввести только СНБО.

10 марта украинское отделение Сбербанка (отдельное юридическое лицо, являющееся дочерней структурой Сбербанка) заявило, что на территории Украины Сбербанк не будет обслуживать клиентов по паспортам ДНР и ЛНР.

Поясняется, что банк является украинским коммерческим банком, который действует на основании лицензии Национального банка Украины. Таким образом, банк неукоснительно «соблюдает нормы украинского законодательства» и в соответствии с его требованиями будет обслуживать клиентов исключительно на основании документов, идентифицирующих их в соответствии с требованиями украинского законодательства.