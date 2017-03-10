Воронеж, 10 марта, 2017, 16:56 — ИА Регнум.

Строительство железной дороги в обход Украины в Воронежской области вышло на завершающую стадию. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, говорилось 10 марта на совещании главы региона Алексея Гордеева с руководителями структурных подразделений Юго-Восточной железной дороги. В совещании участвовали руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Александр Дементьев и начальник Юго-Восточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Анатолий Володько.

Pixabay.com Железная дорога

Одной из тем обсуждения стал ход строительства железнодорожной линии Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск (железной дороги в обход Украины), которое ОАО «РЖД» ведет совместно с Минобороны РФ. Часть железнодорожной ветки проходит и через Воронежскую область.

Как отмечалось, на данный момент в Кантемировском муниципальном районе завершены работы по разработке грунта, ведется укладка верхнего строения пути: уложено 15 км из 23 км в границах района. Параллельно ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций сторонних организаций, в том числе газопроводов. В Богучарском муниципальном районе продолжаются работы по сооружению земляного полотна и путепроводов.

Участок железной дороги в обход Украины планируется ввести в эксплуатацию в августе этого года.

РЖД также обязалась поддерживать транспортно-эксплуатационное состояние автодорог, пролегающих на этом участке: между ОАО «РЖД», департаментом транспорта и автомобильных дорог области и администрацией Кантемировского муниципального района заключено соглашение об определении порядка возмещения расходов на восстановление автомобильных дорог, используемых при строительстве.

Губернатор Алексей Гордеев отметил, что Воронежская область и РЖД имеют успешный опыт сотрудничества при реализации масштабных проектов.

«Сейчас на завершающую стадию вышло строительство в Кантемировском и Богучарском районах двухпутной железной дороги в обход Украины. На нашем участке дела обстоят лучше, чем с ростовской стороны. Это тоже показатель нашего взаимодействия, как на региональном, так и на муниципальном уровнях», — подчеркнул глава Воронежской области.

«ЮВЖД, без сомнения, играет важную роль в развитии экономики Воронежской области, и я констатирую, что вы не только вносите вклад в экономику, являясь крупнейшим налогоплательщиком. Вы также являетесь и крупнейшим инвестором, одним из крупнейших работодателей. Хотел бы поблагодарить весь ваш коллектив за то, что вы активно участвуете и в социальных программах», — обратился к железнодорожникам губернатор.

«Железнодорожный транспорт сегодня остается одним из самых востребованных, что касается и грузоперевозок, и пассажиров. Воронежская область делает свой вклад, с учетом того, что экономика у нас за последние три года продолжала развиваться, в отличие от среднероссийских показателей. Очень большой вклад в погрузку дают такие предприятия, как Подгоренский цементный завод, Павловскгранит», — добавил Гордеев.

Глава региона отметил, что в последние годы значительно выросло качество пассажирских железнодорожных перевозок — и их популярность у жителей области.

Кроме того, РЖД и Воронежской области удалось достичь договоренностей по такому острому (для многих регионов — до сих пор) вопросу, как субсидирование пригородного железнодорожного транспорта.

«Сегодня область выделяет в год более 300 млн рублей, чтобы покрывать потери перевозчика. Мы видим, как нам сделать так, чтобы развивать этот вид транспорта технологически, другую использовать базу, обновлять подвижной состав и развивать непосредственно в городе Воронеже, с учетом того, что это может быть дополнительный вид общественного транспорта», — сказал Алексей Гордеев.

«Для Воронежа очень важно, когда управление ЮВЖД находится у нас. Для нас ЮВЖД — это крупнейший партнер и по экономике, и как инвестор, и как налогоплательщик, как работодатель», — отметил губернатор.

Алексей Гордеев сообщил, что в ходе совещания были намечены пути решения накопившихся проблем.

«Договорились, что мы подпишем совместный план действий и все эти вопросы возьмем под контроль. Я удовлетворен, как мы совместно работаем», — сказал глава региона.