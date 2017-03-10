Бонн, Германия, 10 марта, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Международный паралимпийский комитет отказался допустить российских спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях Паралимпиады-2018, сообщает «Спорт-Экспресс».

Kremlin.ru Российские паралимпийцы

Предложения российского паралимпийского комитета о допуске к отбору спортсменов, не попавших в доклад Макларена или разрешить паралимпийцам России участвовать в квалификации под нейтральным флагом были отвергнуты.

Международный паралимпийский комитет ставит три условия снятия санкций с российских спортсменов: восстановить аккредитацию РУСАДА, наказать виновных в допинговых нарушениях и выполнить 76 пунктов так называемой «дорожной карты».

Напомним, в августе 2016 года Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016 и лишил ПКР членства в организации. Причиной этого был указан доклад комиссии Ричарда Макларена, в котором содержались бездоказательные обвинения российских спортсменов.

Аналитические выводы доклада Макларена до сих пор не подкреплены доказательствами, однако это не мешает международным спортивным организациям использовать этот документ для ущемления прав российских спортсменов.