Осло, 10 марта, 2017, 16:34 — ИА Регнум. В случае размещения на своей территории элементов ПРО НАТО Норвегия осознанно привнесет в мирную и бесконфликтную Арктику проблему ПРО. Королевство будет играть роль НАТОвского форпоста, направленного только против России, — ведь вряд ли североевропейская страна планирует перехватывать ракеты с Ближнего Востока или из КНДР. Россия не представляет угрозы для Норвегии, но будет выстраивать свое военное планирование, исходя из реальных рисков. Об этом говорится в статье, подготовленной посольством РФ в Осло и опубликованной в газете Dagbladet.

Soldatnytt Норвежская армия на учениях

Поводом для комментария посольства стала та подготовительная работа, которую ведут Минобороны Норвегии и агентство по ПРО США: специалисты оценивают, как страна могла бы участвовать в системе противоракетной обороны НАТО в частности на морском театре военных действий. Известно, что пять норвежских военных кораблей могут быть оборудованы системой управляемого ракетного оружия «Иджис», к 2020 году в городе Вардё планируется построить новый радар, который, вероятно, также сможет выполнять задачи в интересах ПРО.

Читайте также: Норвегия призывает НАТО защитить ее от России с моря

Российские дипломаты отмечают, что позиция Норвегии заметно изменилась — еще в 2005 году правительство Йенса Столтенберга, который ныне руководит НАТО, декларировало, что Норвегия будет работать в пользу сворачивания сегодняшних планов противоракетной обороны.

При этом, как напоминают авторы публикации, сегодня между позициями России и НАТО есть ряд серьезных противоречий. Развертывание ПРО бросает вызов сдерживающим российским стратегическим ядерным силам, это чревато серьезным подрывом стратегической стабильности. «Порочность» поведения НАТО в том, пишут российские дипломаты, что не соблюдается один из базовых принципов ОБСЕ: страны не должны укреплять собственную безопасность за счет безопасности других. Как напоминает посольство, российские инициативы относительно сотрудничества в области ПРО не находили поддержки, а альянс, объяснявший свое поведение ответственностью за защиту собственной территории, выстраивал европейскую противоракетную систему без участия России. В конечном счете, США и НАТО не предоставили юридически обязывающих гарантий того, что противоракетная оборона США/НАТО не будет направлена против России.

Читайте также: Норвегия: Стратегический баланс на Севере сместился в сторону России

«Что в этих условиях должна делать Россия? — резюмируют российские дипломаты. — Верить не подкрепленным ничем словам представителей НАТО о том, что эта система не направлена против России? Поскольку США/НАТО/Норвегия не хотят решать этот вопрос дипломатическим, переговорным путём, то остается только военно-технический ответ. Россия вынуждена совершенствовать СЯС (стратегические ядерные силы — прим. ИА REGNUM ), которые будут в состоянии преодолевать любые системы ПРО. Россия будет стремиться сделать так, чтобы это не привело к гонке вооружений и сохранить стратегическую стабильность, но вероятность ее подрыва все же повышается».