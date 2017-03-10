Прага, 10 марта, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Отказаться от использования автомобилей марки Skoda планирует чешская полиция, сообщает 10 марта агентство «Экономика сегодня». Правоохранители могут пересесть на транспортные средства, выпускаемые под брендом южнокорейской компании Hyundai, предложившей наиболее низкую цену в тендере. Таким образом, Hyundai потеснил национального производителя автомобилей и выбран как поставщик 616 автомобилей для МВД республики.

Martin Kozák Автомобиль Skoda чешской полиции

При этом чешский автоконцерн до последнего старался сохранить статус монополиста поставок транспортных средств для правоохранительных органов.

Hyundai предложил полиции Чехии широкий модельный ряд — от малолитражек до высокоскоростных автомобилей. Skoda направила жалобу на опротестование результатов торгов, сравнив действия конкурента с демпингом. Антимонопольное управление Чехии отклонило жалобу, квалифицировав ее как необоснованную.

Результаты тендера, скорее всего, будут оглашены в течение ближайших недель.

Процедура торгов была объявлена МВД Чехии еще в апреле 2016 года.