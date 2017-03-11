Ижевск, 11 марта, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Новая модель АВТОВАЗа — универсал «Лада Веста» стартует в производстве летом 2017 года.

Kremlin.ru Владимир Путин и Лада Веста в кузове седан

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта на предприятии в Ижевске, принадлежащем АВТОВАЗу, был представлен пилот новой модели Lada — универсал Весты.

По собственной информации агенства срок старта производства определен на 30 июня 2017 года. Старта продаж стоит ожидать в сентябре.

Обычно старт продаж от старта производства отделяет один месяц. За это время дилеры получают автомобили для тест-драйвов и необходимое количество авто для начала продаж. В данном случае, причиной «растянутых» сроков является летний корпоративный отпуск на тольяттинской и ижевской площадках АВТОВАЗа.

Сейчас «Лада Веста» выпускается в кузове седан и занимает третью строчку в рейтинге продаж на российском рынке.