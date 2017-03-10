Санкт-Петербург, 10 марта, 2017, 15:50 — ИА Регнум. В Русской православной церкви желательно ввести почитание святого Олафа, известного как просветитель Норвегии. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»).

Ru.wikipedia.org Святой Олаф

Как сообщало ИА REGNUM, РПЦ включила в свой месяцеслов имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах до разделения христианства на западную и восточную церковь. Среди них — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный как святой Патрик. В РПЦ будут упоминать его в проповедях 30 марта.

По мнению Виталия Милонова, вслед за св. Патриком в Русской православной церкви нужно начать славить и св. Олафа, также канонизированного еще до раскола единой христианской церкви.

«Нужно рассмотреть вопрос почитания святого Олафа, просветителя Норвегии, викингов. Викинги — наши пращуры», — приводит слова Милонова официальная информационная группа депутата в соцсети.

Святой благоверный Олаф II Харальдссон Олаф, король Норвегии с 1015 года по 1028 год. Он был причислен к лику святых в 1031 году и стал почитаться, как покровитель Норвегии, став первым канонизированным норвежцем. День его памяти — 29 июля — является в Норвегии праздником. Святой Олаф стал последним по времени западным святым до Великой схизмы 1054 года. Св. Олаф — один из самых почитаемых в Скандинавии общехристианских святых.

На Руси во имя святого Олафа были освящены храмы в Великом Новгороде и Старой Ладоге. Это объясняется тем, что в 1028 году Олаф с малолетним сыном бежал на Русь, где нашел убежище у великого князя Ярослава Мудрого. Позже Олаф вернулся в Норвегию, чтобы отвоевать свое королевство, но пал в бою.

В 2003 году РПЦ освятила часовню в честь св. Олафа в местечке Фоллдал, что в горах между городами Осло и Тронхейм. В 2014 году, в связи с празднованием тысячелетия крещения святого Олафа, на месте его упокоения в Стиклестаде была освящена ещё одна православная часовня.