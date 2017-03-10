Армавир, Краснодарский край, 10 марта, 2017, 15:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае, в городе Армавир, 10 марта задержали четверых подозреваемых в жестокой расправе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, убийцы похитили у бизнесменов 17 млн рублей, расстреляв их из пистолетов.

Pixabay.com Убийство

«Следователь достаточно быстро вышел на преступников. Среди них оказался бывший сотрудник ДПС, а также ранее работавший с жертвами гражданин», — уточнили в пресс-службе следственного управления.

Напомним, 7 марта в 6:30 утра в лифте многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 87 в Армавире были обнаружены с огнестрельными ранениями тела двух мужчин. Как стало известно позже это были граждане Армении, которые занимались оптовыми поставками товаров из Москвы.